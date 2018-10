Tennis, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: in palio gli ultimi tre titoli. Ci saranno altre sorprese?

Cala oggi il sipario sul tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in palio gli ultimi tre titoli. Si assegneranno infatti le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i finalisti ed i favoriti per la vittoria.

Nel singolare femminile è favorita la transalpina Clara Burel, numero sette del seeding, che affronterà oggi per l’oro la ceca Kaja Juvan. Entrambe si sono comportate molto bene durante il torneo, ma la francese non ha peso neppure un set, al contrario della ceca che ha rischiato l’eliminazione nei quarti di finale.

Nel doppio maschile il tifo ed i favori del pronostico sono tutti per la coppia argentina numero uno del seeding composta da Sebastian Baez e Facundo DIaz Acosta, che sono ricorsi al match tiebreak soltanto in semifinale, ed in finale affronteranno la sorpresa del torneo, la coppia composta dal bulgaro Adrian Andreev e dall’australiano Rinky Hijikata.

Nel doppio misto la coppia colombiana composta da Maria Camila Osorio Serrano e Nicolas Mejia è diventata la candidata alla medaglia d’oro dopo che in semifinale la coppia francese numero uno, composta da Clara Burel ed Hugo Gaston, è stata eliminata dai nipponici Yuki Naito e Naoki Tajima, che finora si sono comportati benissimo, non perdendo neppure un set.













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it