Tennis, Camila Giorgi chiude la stagione. Piccolo fastidio al piede, ritiro dal Luxembourg Open

Camila Giorgi ha concluso ufficialmente la stagione agonistica 2018. La marchigiana, che ieri ha vinto il Torneo di Linz conquistando il secondo successo in carriera e il best ranking (ora è la numero 28 al mondo), ha deciso di ritirarsi dal Luxembourg Open, torneo WTA International (montepremi 250mila dollari) in cui era quarta testa di serie. La 26enne ha accusato un leggero problema al piede che le ha consigliato di dare appuntamento direttamente alla prossima stagione dove sarà chiamata a un ulteriore salto di categoria.













Foto: Shutterstock