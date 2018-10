Camila Giorgi-Ekaterina Alexandrova, oggi Finale Linz 2018: come seguire la partita in diretta tv e streaming? Programma e orario d’inizio

Oggi domenica 14 ottobre si gioca la Finale del Torneo WTA di Linz 2018, l’Italia è pronta per tifare Camila Giorgi che scenderà sul cemento indoor austriaco per affrontare la russa Ekaterina Alexandrova. La marchigiana, già certa di aver conquistato il suo best ranking (comunque vada da lunedì sarà almeno numero 29 del mondo), partirà con i favori del pronostico nei confronti dell’avversario che invece occupa il 119esimo posto nel ranking WTA ma che non va comunque sottovalutata visto che in semifinale ha battuto la quotata Petkovic.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Giorgi-Alexandrova, Finale del Torneo di Linz 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito internet di Supertennis.

DOMENICA 14 OTTOBRE:

14.00 Camila Giorgi vs Ekaterina Alexandrova

GIORGI-ALEXANDROVA: COME SEGUIRE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: jctabb / Shutterstock.com