Tennis, Olimpiadi Giovanili 2018: Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti eliminati nel doppio misto

L’Italia del tennis saluta Buenos Aires: nel torneo di doppio misto delle Olimpiadi Giovanili in corso in Argentina Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti sono stati eliminati al secondo turno. La coppia testa di serie numero 4 si è fatta rimontare e si è arresa al match tiebreak contro la lussemburghese Eleonora Molinaro e l’olandese Jesper De Jong, che si sono imposti con lo score di 4-6 6-2 [12-10].

Vinto il primo set per 6-4 in 33 minuti, gli azzurrini hanno ceduto la seconda partita abbastanza rapidamente, con gli avversari che si sono imposti per 6-2 in 28 minuti. Molto equilibrato il match tiebreak, durato ben 18 minuti: alla fine però gli italiani sono usciti sconfitti per 10-12.

Secondo turno doppio misto

Eleonora Molinaro/Jesper De Jong (LUX/NED) b. Elisabetta Cocciaretto/Lorenzo Musetti (ITA, 4) 46 62 [12-10]













Foto: Profilo Twitter Federtennis

roberto.santangelo@oasport.it