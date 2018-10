Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Federer concede ancora un set, Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro

Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey.

Finisce, invece, l’avventura di Marco Cecchinato. Il siciliano non ha avuto scampo contro un Novak Djokovic indemoniato e che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-0. Resta comunque un ottimo torneo quello del palermitano, che dalla prossima settimana sarà tra i primi venti del mondo. Netta vittoria anche per il tedesco Alexander Zverev, che si impone agevolmente contro il giovane australiano Alex De Minaur.

Si ritira dal torneo, invece, Juan Martin Del Potro. L’argentino ha dato forfait nel match contro Borna Coric, dopo aver perso il primo set per 7-5. Ci sarà, dunque, un quarto di finale a sorpresa, visto che l’avversario del croato sarà l’australiano Ebden, che ha sconfitto il tedesco Gojowczyk.

07:10 Jarry N. (Chi) 0 6 5 3 Finale Edmund K. (Gbr) 2 7 6 07:15 Finale De Minaur A. (Aus) 0 1 4 Zverev A. (Ger) 2 6 6 09:05 Finale Anderson K. (Rsa) 2 6 77 Tsitsipas S. (Gre) 0 4 61 09:10 Finale Cecchinato M. (Ita) 0 4 0 Djokovic N. (Srb) 2 6 6 11:05 Finale Querrey S. (Usa) 0 67 4 Nishikori K. (Jpn) 2 79 6 12:10 Finale Federer R. (Sui) 2 6 2 6 Bautista R. (Esp) 1 3 6 4 12:55 Finale Gojowczyk P. (Ger) 0 2 3 Ebden M. (Aus) 2 6 6 14:30 Finale

(Ritiro) Del Potro J. (Arg) 0 5 0 Coric B. (Cro) 1 7 0













