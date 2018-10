Camila Giorgi-van Uytvanck, semifinale Wta Linz 2018: programma, orario e tv

Camila Giorgi ha centrato l’ingresso in semifinale nel torneo WTA International di Linz: in Austria sul veloce indoor ormai l’italiana ha un solo ostacolo che la separa dall’atto conclusivo. Domani infatti la tennista di Macerata sfiderà a partire dalle ore 14.00 la belga Alison van Uytvanck.

Il match, in programma domani, sabato 13 ottobre, a partire dalle ore 14.00 sarà trasmesso in tv su SuperTennis ed in streaming su supertennis.tv.

Di seguito il programma completo della sfida:

WTA International Linz – Semifinali

Sabato 13 ottobre ore 14.00

Camila Giorgi (Italia) – Alison van Uytvanck (Belgio)

diretta tv su SuperTennis

diretta streaming su supertennis.tv













