Tennis, Next Gen ATP Finals 2018: otto italiani si contendono una wild card, tutti i nomi dei partecipanti

Otto italiani sono pronti per darsi battaglia nel torneo che metterà in palio una wild card per le Next Gen ATP Finals, il torneo mondiale riservato ai migliori otto giovani del Pianeta, in programma al Polo Fieristico di Rho – Milano dal 6 al 10 novembre. Il torneo di qualificazione andrà in scena allo Sporting di Milano 3 da venerdì 2 a domenica 4 novembre. Questi gli italiani che si contenderanno un posto al sole e il sogno di competere con i migliori coetanei del circuito:

Gian Marco Moroni

Raul Brancaccio

Jacopo Berrettini

Andrea Pellegrino

Riccardo Balzerani

Giovanni Fonio

Enrico Dalla Valle

Liam Caruana













Foto: profilo Twitter Federtennis