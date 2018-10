Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora c’è Djokovic

Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, che sembra aver finalmente trovato continuità sul cemento e soprattutto ottiene punti importanti che in questo momento lo proietterebbero tra i primi venti del mondo.

Cecchinato inizia male il match, perdendo subito il servizio in apertura e subendo anche un altro break nel quinto gioco del primo set. Chung scappa subito sul 4-1, dominando gli scambi e sfruttando anche qualche errore dell’azzurro. Il siciliano riesce a recuperare uno dei due break, ma lo svantaggio accumulato è troppo e il coreano chiude la prima frazione in suo favore per 6-4.

Nel secondo set Marco alza il livello di prime palle e soprattutto comincia ad essere maggiormente aggressivo da fondo campo. Il numero 21 del mondo strappa il servizio al coreano e si porta sul 3-1, allungando fino al 5-4 con la possibilità di servire per andare al terzo set. Chung, però, non demorde e alla terza palla break nel nono gioco riesce a togliere la battuta all’azzurro e porta poi il set al tiebreak. E’ un parziale tiratissimo, dove si gioca punto a punto, ma alla fine è Cecchinato ad imporsi per 7-5.

Si va al terzo ed è Chung a trovare per primo il break nel quarto game. Sotto 3-1 e con l’inerzia della partita tutta a favore del coreano, Cecchinato trova subito una bellissima reazione e ottiene l’immediato controbreak. I due tennisti non concedono davvero più nulla con il servizio e di conseguenza si va al tiebreak, che sarà ancora più incredibile di quello giocato nel set precedente. Chung va avanti 4-1 complice un nastro fortunato dopo uno scambio pazzesco di 25 colpi, ma Cecchinato reagisce ancora una volta e vince i successivi 5 punti (spettacolare il passante in corsa del 4-4), portandosi a due match point. Sul primo Chung si salva, ma sul secondo sbaglia con il dritto per la gioia di Cecchinato, che si troverà di fronte ora Novak Djokovic.

Sarà proprio il serbo, campione a Wimbledon e agli US Open, il prossimo avversario del siciliano. Una sfida che porta a dolcissimi ricordi per il siciliano e a quello straordinario quarto di finale del Roland Garros, quando Cecchinato si impose in quattro set, regalandosi la più grande impresa della sua carriera.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: LivePhotoSport / Claudio Bosco