Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Marco Cecchinato lotta e vince contro Gilles Simon. L’azzurro accede al secondo turno

Buone notizie da Shanghai (Cina) dove quest’oggi ha preso il via il penultimo Masters 1000 stagionale di tennis dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari. Sul cemento asiatico Marco Cecchinato (16esima testa di serie di questo torneo) ha superato in tre set il francese Gilles Simon (n.31 ATP) con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 al termine di un incontro estremamente lottato, durato 2 ore e 29 minuti di partita. L’azzurro attende quindi l’esito della sfida tra il coreano Hyeon Chung e il polacco Hubert Hurkacz per conoscere il nome del prossimo avversario.

Nella prima frazione l’andamento è assai equilibrato. Cecchinato e Simon mantengono un buon ritmo nei propri turni al servizio incappando però in alcuni game non così “puliti” che favoriscono la risposta del rivale. E’ così che Simon alla prima vera palla break strappa il servizio al siciliano nel quinto game e, allo stesso modo, Marco risponde nell’ottavo. Un botta e risposta che non muta il corso degli eventi e l’epilogo al tie-break è cosa fatta. Gli scambi sono punto a punto e la maggior regolarità del transalpino prevale al cospetto dell’italiano (7-4).

Nel secondo set il palermitano alza il livello del proprio tennis, aumentando soprattutto la velocità dei colpi. L’intento è scambiare meno e cercare di rompere la ragnatela creata dal rivale. Cecchinato centra l’obiettivo, ottenendo due break consecutivi nel quinto e settimo game, andando avanti 5-2 e servizio. Il polso però un po’ trema al nostro portacolori e così Simon ha modo di accorciare le distanze ma non di riprendere effettivamente l’azzurro che conclude la frazione in proprio favore sul 6-4.

Nel terzo set ci si gioca il tutto per tutto ed entrambi, con l’energie rimaste, gettano il cuore oltre l’ostacolo per imporsi. Il transalpino mette in difficoltà l’italiano nel sesto game, sfruttando qualche errore di troppo del giocatore tricolore. Avanti di un break però Marco reagisce immediatamente conquistando il controbreak e riportando in parità le sorti del match. Come accaduto nel primo parziale, si va al tie-break, con il siciliano che annulla un match point nel dodicesimo gioco. E’ il Bel Paese, quindi, a sorridere grazie ad un Cecchinato on fire, in totale controllo sul 7-2.













