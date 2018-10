Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Federer soffre e vince con Medvedev, successo in rimonta per Cecchinato

Si è completato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Soffre tantissimo, ma alla fine vince Roger Federer. Lo svizzero ha faticato molto contro il russo Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Soprattutto nel finale di partita il numero due del mondo ha dovuto tirare fuori il meglio del suo repertorio, giocando spesso anche il serve&volley anche sulla seconda palla di servizio ed aggredendo molto il russo.

Questa, però, è stata anche la grande giornata di Marco Cecchinato, protagonista di un’altra pazzesca vittoria dopo quella all’esordio con il francese Simon. Questa volta è stato il coreano Chung a cedere dopo oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 4-6 7-6 7-6. Il siciliano con questa vittoria entra tra i primi venti del mondo del ranking ATP e se la vedrà ora negli ottavi contro quel Novak Djokovic già battuto a Parigi in questa stagione.

Se da una parte Cecchinato è riuscito a passare il turno, dall’altra non ha eguagliato lo stesso risultato Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto in due set dal britannico Kyle Edmund. Stesso identico parziale anche per il greco Tsitsipas e per il giovane australiano De Minaur, che hanno superato rispettivamente il russo Kachanov e il francese Paire.

Bella vittoria di Alexander Zverev contro il georgiano Basilashvili, tra i giocatori più in forma del circuito e reduce dalla vittoria del torneo di Pechino in finale contro Juan Martin Del Potro. L’argentino ha battuto oggi Richard Gasquet per 7-5 7-6, mentre è stato sicuramente più comodo il successo di Kevin Anderson sul kazako Kukushkin. Deve cedere, invece, un set Kei Nishikori, che perde il primo contro il cinese Wu (6-3) per poi vincere i successivi due per 6-0 6-3.

Questo il riepilogo dei risultati della giornata

07:10 Finale Basilashvili N. (Geo) 0 5 4 Zverev A. (Ger) 2 7 6 07:10 Finale Paire B. (Fra) 0 4 3 De Minaur A. (Aus) 2 6 6 07:10 Finale Seppi A. (Ita) 0 3 4 Edmund K. (Gbr) 2 6 6 08:50 Finale Khachanov K. (Rus) 0 4 68 Tsitsipas S. (Gre) 2 6 710 08:55 Finale Cecchinato M. (Ita) 2 4 77 77 Chung H. (Kor) 1 6 65 65 09:05 Finale Del Potro J. (Arg) 2 7 79 Gasquet R. (Fra) 0 5 67 10:55 Finale Anderson K. (Rsa) 2 6 6 Kukushkin M. (Kaz) 0 3 2 11:50 Finale Bautista R. (Esp) 2 3 6 6 McDonald M. (Usa) 1 6 4 1 12:10 Finale Wu Y. (Chn) 1 6 0 3 Nishikori K. (Jpn) 2 3 6 6 12:15 Finale Querrey S. (Usa) 2 6 64 7 Fritz T. (Usa) 1 3 77 5 14:15 Finale Federer R. (Sui) 2 6 4 6 Medvedev D. (Rus) 1 4 6 4













foto Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com