Tennis, Olimpiadi Giovanili 2018: fuori Elisabetta Cocciaretto in singolare, rimontata dalla colombiana Osorio Serrano

Brutte notizie per l’Italia del tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi era impegnata Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del singolare femminile. L’azzurrina purtroppo è stata eliminata dalla colombiana Maria Camila Osorio Serrano, testa di serie numero sei del seeding.

La nostra portacolori era partita benissimo, vincendo il primo parziale per 6-1 in 28 minuti, poi la contesa si è fatta equilibrata e la sudamericana ha portato a casa dopo 58 minuti la seconda partita al tie break, dominandolo per 7-2. Nel set decisivo la colombiana è stata brava a spuntarla ancora una volta, in questo caso per 7-5 in 48 minuti.

Domani Cocciaretto e Lorenzo Musetti torneranno in campo nel torneo di doppio misto, dove sono la coppia testa di serie numero 4, ed affronteranno al secondo turno la lussemburghese Eleonora Molinaro e l’olandese Jesper De Jong.

Secondo turno singolare femminile

Maria Camila Osorio Serrano (COL, 4) b. Elisabetta Cocciaretto (ITA) 16 76(2) 75

Programma secondo turno doppio misto

Elisabetta Cocciaretto / Lorenzo Musetti (ITA, 4) c. Eleonora Molinaro / Jesper De Jong (LUX / NED)













Foto: Profilo Twitter Federtennis

roberto.santangelo@oasport.it