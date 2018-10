Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Djokovic affronterà Zverev in semifinale. Federer supera Nishikori

Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di tennis e pronostici rispettati. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul cemento cinese.

DJOKOVIC IN SCIOLTEZZA – Novak Djokovic conferma la tradizione positiva contro il sudafricano Kevin Anderson e porta a sette il computo dei successi negli scontri diretti in otto match disputati. Il serbo dà seguito alla tradizione in questo torneo, visto che nelle sue precedenti partecipazioni ha sempre raggiunto come risultato minimo le semifinali. Anche in questo confronto, dunque, non vi è stata eccezione. Il n.3 del mondo ha superato il 32enne di Johannesburg con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ora e 45 minuti di partita. Un match lottato, di fatto, solo nel primo set quando il n.8 del ranking con il solito schema servizio-dritto ha saputo tenere testa a Nole, costruendosi anche un set point nel dodicesimo game. Djokovic però con lucidità si è salvato, protraendo la frazione al tie-break. Lo slice in battuta di Kevin non ha avuto effetto contro la risposta del rivale, dominatore con lo score di 7-1. Nel secondo set lo slavo è stato abile a strappare il servizio nel secondo game ad Anderson, mettendo sui binari preferiti un incontro chiuso senza troppa fatica 6-3. Novak se la vedrà dunque contro il tedesco Alexander Zverev, autore di una prestazione convincente contro il britannico Kyle Edmund (n.14 ATP). Il n.5 del mondo ha interpretato molto bene i vari momenti della partita, mantenendo uno standard molto alto e sfruttando i passaggi a vuoto del rivale: il doppio 6-4 in 1 ora e 12 minuti di partita parla chiaro. Si prospetta quindi un match molto interessante.

FEDERER CONTRO CORIC – Ha risposto presente anche Roger Federer. Lo svizzero, dopo aver sofferto non poco nei turni precedenti, ha conquistato con meno patemi la vittoria contro il nipponico Kei Nishikori (n.12 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Un successo con più luci che ombre per Roger, facendo vedere buone cose con il rovescio nel primo set ma non avendo quella continuità di rendimento che ci si aspetterebbe da lui. Tuttavia, alcuni colpi di classe sono stati importanti per fare la differenza nel primo parziale, condotto fin dall’inizio, e per portare a casa il successo finale al tie-break nel secondo, dopo aver sprecato una situazione di vantaggio (avanti 3-1). Federer se la vedrà contro il coriaceo croato Borna Coric, che ha superato lo svedese Matthew Ebden (n.51 ATP) con lo score di 7-5 6-4. Non si preannuncia una partita facile per l’elvetico, sconfitto dal n.19 del mondo quest’anno nell’atto conclusivo di Halle (Germania), sull’erba.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE DEL MASTERS 1000 DI SHANGHAI 2018

[1] R. Federer b. [8] K. Nishikori 6-4 7-6(4)

[13] B. Coric b. M. Ebden 7-5 6-4

[4] A. Zverev b. [11] K. Edmund 6-4 6-4

[2] N. Djokovic b. [7] K. Anderson 7-6(1) 6-3













Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com