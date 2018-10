Olimpiadi Invernali 2026, vacilla la candidatura di Stoccolma! Problemi “politici” per l’avversaria di Milano-Cortina

La candidatura di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 è in serio pericolo e rischia di saltare. Una delle avversarie di Milano e Cortina per organizzare la rassegna a cinque cerchi (l’altra è la canadese Calgary) potrebbe chiamarsi fuori dai discorsi visto quanto successo in mattinata nella capitale svedese: due partiti del consiglio comunale hanno raggiunto un accordo e tra i vari punti c’è quello di non volere ospitare i Giochi.

Come riportato da The Local, il partito dei Verdi ha accettato di collaborare con l’alleanza di centrodestra. Come ha dichiarato Karin Ernlund, un membro del Partito di Centro, a STV Nyheter: “Il punto di partenza per tutte le nostre parti è quello di garantire che i Giochi Olimpici non vengano finanziati dai fondi dei contribuenti”. I Verdi ritengono che le Olimpiadi non debbano coprire il loro lavoro ambientale e climatico mentre Anna Koenig Jerlmyr del Partito Moderato ha dichiarato che non c’è una base per organizzare l’evento in un breve periodo.

Ricordiamo che Stoccolma non aveva ricevuto il sostegno del governo svedese anche perché il Paese è in un totale stallo politico (144 seggi in Parlamento per il centrosinistra, solo un più dell’altra coalizione).













Foto Pier Colombo

fonte insidethegames.biz