Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Andreas Seppi supera in due set Mannarino e vola al secondo turno

Dopo il successo di Marco Cecchinato, Shanghai continua a riservare buone notizie per il tennis maschile italiano. Andreas Seppi si è imposto nel match valido per il primo turno del penultimo Masters 1000 dell’anno con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita contro il francese Adrian Mannarino (n.46 del mondo). Un match solido quello dell’altoatesino che ha saputo interpretare meglio del proprio avversario i momenti importanti del confronto, riuscendo a spingere quando era necessario farlo. Grazie a questo risultato, Seppi stacca il biglietto per il secondo turno dove attende il vincente della sfida tra la testa di serie n.11 Kyle Edmund e il serbo Filip Krajinovic.

Nel primo set, dopo un iniziale scambio di break e controbreak, entrambi i giocatori migliorano la loro resa al servizio, concedendo sempre meno alla risposta del rivale. I colpi piatti di Andreas, in cerca del dovuto anticipo, tolgono il tempo a volte al francese che fatica ad organizzare lo scambio e così nel decimo game, sfruttando qualche errore di troppo del rivale, il bolzanino strappa il servizio al transalpino ancora una volta, aggiudicandosi la prima frazione 6-4.

Nel secondo set l’azzurro salva in apertura un palla break ma poi procede spedito grazie ad una prima in battuta molto efficiente (80% dei punti conquistati). Percentuali che conferiscono al nostro portacolori certezze su da farsi e, come avvenuto nel parziale precedente, Seppi tira fuori le unghie quando è opportuno farlo. Nel decimo game, infatti, portando ai vantaggio Mannarino, sorprende tutti per concretezza e pragmatismo facendo sua la sfida sul 6-4 e avendo diversi motivi per cui essere soddisfatto.













Credits: Yuya Chiu Shutterstock.com