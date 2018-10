Ginnastica, Mondiali 2018: l’Italia si lancia verso Doha, prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni

Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire gli ultimi dubbi saranno il collegiale al PalAlgeco di Brescia e l’amichevole che disputeremo sabato 13 ottobre a Russelheim (Germania) contro le padrone di casa, la Francia e la Svizzera.

Un incontro di preparazione molto probante per la nostra Nazionale che è reduce da un’annata davvero problematica, caratterizzata da diversi infortuni come quelli di Sofia Busato, Martina Maggio, Giada Grisetti e l’ultimo di Francesca Noemi Linari occorso proprio pochi giorni fa. L’Italia ha dovuto fare di necessità virtù, non ha sfigurato agli Europei di Glasgow e ora spera di poter dire la sua anche ai Mondiali: non abbiamo grandi pretese, l’obiettivo minimo è quello di essere tra le migliori 24 per continuare il percorso di qualificazione olimpica (non avremo problemi) e si proverà a lottare per conquistare l’accesso alla finale anche se l’impresa sarà molto ardua.

Il rientro in gruppo della capitana Lara Mori (finalista al corpo libero ai Mondiali e agli Europei nel 2017, era assente durante l’ultima rassegna continentale a causa di un problemino fisico) e di Elisa Meneghini (recuperata dopo aver rifiutato la convocazione per il Trofeo di Jesolo) alzeranno sicuramente il livello medio della nostra Nazionale che potrà contare sul ritorno di Martina Rizzelli che torna a vestire l’azzurro a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016. Le nostre tre punte potrebbero trascinarci a un buon risultato e potrebbero togliersi anche delle soddisfazioni personali, poi attenzione a Sara Ricciardi che ha voglia di riscatto dopo aver dovuto rinunciare a Glasgow e alla giovane Martina Basile che è ormai diventata una certezza col body più importante. In lizza anche Caterina Cereghetti che ha disputato Giochi del Mediterraneo ed Europei e la novità Irene Lanza che, dopo un’ottima annata col suo club, si è meritata la convocazione.

La lista preliminare presentata da Enrico Casella alla FIG per i Mondiali prevede Mori, Meneghini, Rizzelli, Ricciardi, Cereghetti e Linari (che ovviamente è out per l’infortunio dell’ultimo minuto). Bisogna decidere il quintetto titolare e la riserva, i prossimi giorni saranno decisivi per tutte le ginnaste.