Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2018: Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al primo turno, sconfitto da Sousa in due set

Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa (numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche rimpianto.

Nel primo set il palermitano inizia con il piglio giusto costruendosi una palla break nel secondo game senza però sfruttarla a dovere. Si procede sul filo dell’equilibrio e Cecchinato è costretto a salvare un break point a sua volta nel settimo gioco, ricorrendo al servizio. Un qualcosa che si ripete anche nel nono game quando il siciliano resta letteralmente aggrappato al parziale, alternando un tennis brillante ad uno non altrettanto positivo. Andando avanti a corrente alternata, Marco ha un set point nel decimo gioco ma sfortunatamente è lui a cedere il proprio turno in battuta nel game successivo, permettendo al portoghese di concludere la frazione sul 7-5. Forte dell’86% dei punti conquistati con la prima in battuta, Sousa si assicura la frazione.

Nel secondo set il gioco d’apertura per l’italiano è di grande sofferenza, spuntandola comunque ai vantaggi. Grande fatica al servizio però per il nostro portacolori e infatti nel settimo e nono game arrivano due break che sanciscono la fine delle ostilità sul 6-3. Le percentuali alla battuta del n.20 del ranking (46% dei punti ottenuti con la prima) crollano drasticamente e il lusitano è abile ad approfittarne chiudendo la pratica senza troppa fatica.













Foto: Claudio Bosco / livephotosport