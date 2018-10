Tennis, Fabio Fognini possibile riserva alle ATP Finals? L’azzurro può volare al Masters di fine anno

Giornata ricchissima di stravolgimenti nel tennis: Rafael Nadal ha deciso di non scendere in campo a Parigi-Bercy proprio come Fucsovics e Raonic, contestualmente Novak Djokovic si assicura il ritorno a numero 1 del mondo a partire da lunedì e Fabio Fognini incrocerà Roger Federer al terzo turno del prestigioso torneo francese.

Rafael Nadal, out per infortunio dalla semifinale degli US Open, dovrebbe rinunciare anche alle ATP Finals che si disputeranno a partire dalla prossima settimana alla O2 Arena di Londra. Nella capitale britannica sarà sicuramente assente anche Juan Martin Del Potro a causa di un infortunio e dunque al momento i partecipanti al torneo di fine stagione sarebbero: Djokovic, Federer, Zverev, Anderson, Cilic, Thiem, Nishikori e Isner.

Alle spalle di questi otto si trovano Borna Coric e Fabio Fognini che al momento sarebbe dunque seconda riserva, il ligure dovrà cercare di difendere la posizione da Daniil Medvevev anch’egli in gara a Parigi-Bercy. Fognini supererebbe Coric se dovesse fare più strada del croato nel torneo transalpino e a quel punto sarebbe prima riserva per il Masters di fine stagione volando così direttamente a Londra.













stefano.villa@oasport.it

Foto: Patrick Bengtsson / Shutterstock