Tennis, Camila Giorgi conquista il suo best ranking: finale a Linz e numero 29 al mondo

Camila Giorgia ha sconfitto la belga Van Uytvanck e ha così conquistato la Finale del Torneo di Linz. La marchigiana ha contestualmente raggiunto il suo best ranking: indipendentemente da come andrà l’atto conclusivo che la migliore tennista italiana del momento giocherà domani contro la russa Alexandrova, lunedì la 26enne sarà infatti la numero 29 al mondo cioè una posizione in più rispetto alla trentesima piazza di qualche settimana fa (prima di questo torneo era la numero 32).

L’azzurra, in caso di vittoria nell’atto conclusivo della competizione austriaca, potrà salire in 28esima posizione insidiando poi la slovacca Dominika Cibulkova e l’ucraina Lesia Tsurenko. Nel frattempo è già in cassaforte il sorpasso su Maria Sharapova visto che Camila Giorgi, alla quarta semifinale stagione, è già certa di salire a quota 1713 punti cioè 110 in più rispetto alla russa che non sta attraversando il momento migliore della carriera. In caso di conquista del trofeo se ne aggiungerebbero altri 70 che le permetterebbero di guardare al futuro con ancora più ottimismo.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com