Tennis, ATP 500 Pechino: Marco Cecchinato eliminato da Marton Fucsovics agli ottavi di finale

Marco Cecchinato è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, il 26enne siciliano (numero 22 del ranking mondiale) si è dovuto arrendere al cospetto dell’ungherese Marton Fucsovics (numero 45) per 6-4 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Sfuma così la possibilità di un derby con Fabio Fognini che più tardi affronterà Rublev (in caso di vittoria il ligure se la dovrà proprio vedere con Fucsovics, all’orizzonte una possibile semifinale con Juan Martin Del Potro). Oggi il magiaro non ha sbagliato praticamente nulla, è stato perfetto con il suo gioco dirompente e ha fatto la differenza anche a rete mettendo in difficoltà l’azzurro, lontano dal migliore stato di forma e incapace di reagire.

Nel primo set, Cecchinato perde subito il servizio nel terzo gioco dopo essere stato avanti per 40-15. Da quel momento in poi nessuno dei due giocatori commette degli errori, non vengono concesse delle palle break e nessun game va ai vantaggi. Fucsovics è bravo a controllare la situazione e portare a casa il set. Cecchinato a quel punto si disunisce, perde il servizio in apertura di secondo set, riesce a salvare una palla break nel terzo gioco ma sotto 0-40 nel quinto game non riesce a rialzarsi. L’avversario allora prende quota sul 4-1 e vince la partita.













Foto: Claudio Bosco Livephotosport