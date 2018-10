Golf, European Tour 2018: all’Alfred Dunhill Links Championship ci sono Fraser e Wallace al comando, bene quattro dei cinque italiani

Dopo le emozioni della Ryder Cup, torna in campo l’European Tour 2018, e lo fa in Scozia con uno dei suoi tornei più affascinanti, l’Alfred Dunhill Links Championship, che si gioca su tre percorsi differenti: Carnoustie, Kingsbarns e l’Old Course di St. Andrews. Al comando si collocano, entrambi con 68 colpi (4 sotto il par), l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace, che oggi hanno girato rispettivamente a Carnoustie e a Kingsbarns.

Tra i cinque giocatori che si sono inseriti in terza posizione troviamo il sudcoreano Jinho Choi, gli irlandesi Padraig Harrington e Paul McGinley (a Kingsbarns), il thailandese Phachara Khongwatmai (a St. Andrews) e l’austriaco Matthias Schwab (a Carnoustie), tutti a quota -3. Si trovano in parità a -2 sette giocatori, tra cui due reduci della Ryder Cup, Tyrrell Hatton e Brooks Koepka, entrambi impegnati a Kingsbarns. Si trova invece nel drappello a -1 Tommy Fleetwood, che è stato il compagno di viaggio di Francesco Molinari nel memorabile 4/4 tra fourball e foursome al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines.

Il capitolo relativo agli italiani si può considerare soddisfacente: dei cinque presenti, in quattro, considerata la difficoltà dei percorsi, hanno reso bene. Sono pari con il par Renato Paratore e Andrea Pavan, entrambi di scena a St. Andrews al pari di Nino Bertasio, che si trova a +1. Lo stesso score è stato fatto segnare da Edoardo Molinari, unico azzurro che ha girato a Carnoustie; a fargli compagnia, oltre a Bertasio, ci sono Matt Kuchar e Tony Finau. Non è invece andata molto bene a Matteo Manassero, che a St. Andrews è incappato in una giornata da sei bogey che l’ha portato nei bassifondi della classifica.

Domani Edoardo Molinari sarà il solo azzurro impegnato a St. Andrews, mentre Renato Paratore, Matteo Manassero, Andrea Pavan e Nino Bertasio effettueranno tutti il secondo giro a Kingsbarns.













