Tennis, ATP Pechino 2018: Fognini regala un set, ma poi supera in rimonta il moldavo Albot

Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno del torneo ATP di Pechino. Il ligure ha sconfitto in rimonta in tre set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 1-6 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una vittoria importante per Fognini, che in queste settimane cercherà di ottenere i punti necessari per provare a migliorare il proprio best ranking e a qualificarsi per le ATP Finals.

Il primo set si apre subito con il break di Albot e il controbreak immediato di Fognini. E’ una prima frazione, però, giocata malissimo dal tennista azzurro, che non riesce mai a tenere i propri turni di servizio e subisce ben tre break consecutivi, che dall’1-1 portano il moldavo a chiudere per 6-1 in soli ventisette minuti di gioco.

Il momento negativo del nativo di Arma di Taggia prosegue anche ad inizio secondo set. Break di Albot che si porta sul 2-0 e sembra far calare il sipario sul match. Fognini, però, ha una bella reazione e vince i successivi cinque game, portandosi sul 5-2. Nell’ottavo game Fabio perde addirittura a zero il servizio ed Albot riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma nel nono gioco Fognini strappa nuovamente la battuta al moldavo e chiude per 6-3.

Il terzo set si decide tutto tra il settimo ed il nono game. Sul 3-3 Fognini riesce ad annullare due palle break e nel gioco successivo strappa il servizio ad Albot. Fabio va a servire sul 5-3, ma commette un doppio fallo e concede altre due palle break al moldavo. Il ligure si salva ancora una volta e al primo match point chiude per 6-3.

Nel prossimo turno Fognini affronterà il russo Andrey Rublev, numero 68 del mondo. Nel torneo sono presenti anche altri due azzurri: Matteo Berrettini se la vedrà con il britannico Kyle Edmund, mentre l’avversario di Marco Cecchinato sarà l’ungherese Marton Fucsovics













Foto: Lev Radin/Shutterstock