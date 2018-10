Tennis, ATP Mosca 2018: subito fuori Marco Cecchinato, numero uno del seeding. Mannarino travolgente

Termina subito l’avventura moscovita di Marco Cecchinato: il tennista azzurro, testa di serie numero uno del tabellone del torneo ATP 250, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, cede al francese Adrian Mannarino, che si impone sul cemento indoor russo per 6-2 6-3 in appena 52 minuti di gioco.

Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Cecchinato tiene il servizio in apertura ma poi Mannarino infila cinque giochi consecutivi centrando due break. Il francese vola 5-1 e nel seguente turno al servizio chiude 6-2 in appena 23 minuti, concedendo appena due punti in risposta all’italiano.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 3-2, anche se già nel quinto gioco il nostro portacolori deve cancellare una palla break all’avversario. Dal 2-3 Mannarino vince quattro giochi di fila e chiude 6-3 in 29 minuti. Il rendimento di Mannarino al servizio è incredibile: nessun punto perso in quattro turni.

Numeri spaventosi quelli del francese: 11 ace, 82% di prime in campo, 96% di punti sulla prima, 83% sulla seconda. Sono 12 le palle break conquistate, quattro delle quali sfruttate, due per set. Senza storia il confronto nei punti totali vinti: 62-36 per il transalpino. Gara praticamente perfetta per Mannarino.













Foto: Claudio Bosco Live Photo Sport

