Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori, esordio ok per Djokovic

Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul cemento.

In verità, c’è stato anche un terzo risultato che ai più può apparire sorprendente, ma non lo è per nulla, perché Nikoloz Basilashvili è ancora nella forma che gli ha permesso di battere Del Potro in finale a Pechino: si spiega anche così il 6-2 6-2 col quale ha regolato in meno di un’ora Denis Shapovalov. Non va dimenticato, dopotutto, che zitto zitto il georgiano si è issato fino al numero 23 della classifica mondiale.

Esordio ok, invece, per Novak Djokovic, che ha superato per 6-3 7-5 Jeremy Chardy, che in 9 anni di confronti non l’ha mai battuto. Djokovic aspetta ora uno tra Cecchinato e Chung, in campo domani. Nelle altre partite già valevoli per il secondo turno del torneo cinese, oltre a quelle di Djokovic, Cilic e Thiem, Peter Gojowczyk ha portato un pezzo di Germania al terzo turno avendo ragione di Marton Fucsovics per 6-4 6-7(3) 7-6(5), mentre Borna Coric ha superato senza problemi il qualificato Bradley Klahn per 6-4 6-2.

Quasi tutto regolare, invece, nei primi turni, tranne che per un risultato: Benoit Paire rende concreto il suo tennis ad alto tasso di imprevedibilità e mette fine alla corsa del numero 15 del tabellone, Pablo Carreno Busta, battendolo per 6-3 6-4. Rischia Daniil Medvedev, ma il russo riesce a venire a capo del padrone di casa Ze Zhang appena in tempo (3-6 7-6(7) 6-4); Richard Gasquet ci mette un set a ingranare contro Leonardo Mayer e per batterlo 1-6 6-2 6-1, mentre Kyle Edmund, qui da numero 11 del seeding, supera Filip Krajinovic 7-5 6-3. Ok anche De Minaur (6-4 7-6(4) a Pospisil), Kukushkin (6-4 6-2 a Ramos-Vinolas) e il prossimo avversario di Marco Cecchinato, il coreano Hyeon Chung (6-4 2-6 6-1 a Hurkacz).

A proposito di Cecchinato, si registra la sua uscita di scena nel torneo di doppio assieme ad Andreas Seppi: i due sono stati battuti dal duo cileno-argentino formato da Julio Peralta e Horacio Zeballos per 6-3 6-7(8) 10-4.













