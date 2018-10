Tennis, Olimpiadi Giovanili 2018: Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti volano al secondo turno nel torneo del doppio misto

Buone notizie dal torneo di doppio misto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La coppia composta da Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti ha superato con il punteggio di 7-5 6-2 il duo statunitense formato da Lea Ma e Drew Baird ed accede al prossimo turno dove attende i vincenti della sfida tra Eleonora Molinaro (Lux) / Jesper De Jong (Ned) e Margaryta Bilokin (Ukr) / Yank Erel (Tur).

Una prestazione di carattere dei nostri due ragazzi che, specie nel primo set, sono andati un po’ su e giù con il loro tennis. Nelle prime battute la grande efficacia nei colpi si ripercuote nel punteggio: 3-0 in favore dei colori italiani. Break confermato anche nel quinto game (4-1) ma poi improvvisamente si spegne la luce e Ma/Baird macinano il loro gioco, trovando con maggior facilità il campo e ribaltando incredibilmente lo score. Una serie di 4-0 in favore degli statunitensi mette questi ultimi in una condizione di vantaggio. I due giocatori azzurri, come detto, hanno grande carattere e, con le spalle al muro, tornano nuovamente a fare la differenza, conquistando il break e vincendo il parziale 7-5.

Nel secondo set gli azzurri prendono il largo, dal quinto game in avanti, non concedendo nulla ai propri rivali e gestendo alla perfezione i turni al servizio. L’intesa tra Cocciaretto e Musetti funziona e il punteggio di 6-2 premia il Bel Paese.













Foto: profilo twitter Federtennis