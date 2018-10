Tennis, WTA Linz 2018: Camila Giorgi supera in due set Pauline Parmentier e accede al secondo turno

Il torneo di Linz è stato, a inizio carriera, uno dei preferiti di Camila Giorgi: qualificata e poi giunta al secondo turno nel 2013, ha disputato la finale (perdendola con Karolina Pliskova) nel 2014. Dopo che tra 2015 e 2016 ha raccolto una vittoria e nel 2017 non ha partecipato, quest’anno ha esordito con un succeso ai danni di Pauline Parmentier per 6-3 7-6(4). Al secondo turno, l’italo-argentina troverà la svizzera Jil Teichmann, passata dalle qualificazioni e che ha battuto Sorana Cirstea per 6-4 6-2.

L’incontro parte piuttosto male per la Giorgi, che perde subito il servizio dopo due palle break. Sull’1-3, però, arrivano cinque giochi consecutivi frutto di due turni di battuta tolti a zero alla francese, che cede il set per 6-3 dopo aver annullato un set point. Il secondo parziale si snoda anch’esso tra varie insidie, perché l’azzurra sale subito 1-0 con break, ma si fa riprendere sul 4 pari. Sul 6-5 e servizio Parmentier arrivano due match point, entrambi però annullati: si arriva così al tie-break, in cui nei primi cinque turni di servizio ci sono altrettanti punti da parte di chi risponde. La sequenza finisce sul 3-2 Giorgi, il che consente alla nativa di Macerata di concludere il match in maniera vittoriosa pochi minuti più tardi col 7-4 in quello che i francesi chiamano “jeu decisif“.













