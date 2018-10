Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di serie

Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì.

Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, l’argentino Diego Schwartzman, superato 6-3 6-4 dallo statunitense Sam Querrey, mentre va fuori il suo connazionale Jack Sock, numero 12, battuto ieri dal tedesco Peter Gojowczyk in tre set. Out anche Milos Raonic, numero 14, eliminato dal qualificato statunitense Mackenzie McDonald, bravo ad imporsi 6-3 nella partita decisiva.

Tra i confronti odierni più interessanti spicca la vittoria in rimonta del croato Borna Coric, testa di serie numero 13, sull’elvetico Stan Wawrinka, che aveva ricevuto una wild card, mentre si fa rimontare anche l’australiano Nick Kyrgios, battuto a sorpresa dal qualificato statunitense Bradley Klahn.

ATP Masters 1000 Shanghai – Primo turno

Tutti i risultati di oggi 07:10 Finale Ebden M. (Aus) 2 3 6 6 Tiafoe F. (Usa) 1 6 4 3 07:10 Finale Rublev A. (Rus) 0 3 4 Bautista R. (Esp) 2 6 6 07:15 Finale Dzumhur D. (Bih) 0 3 4 Fucsovics M. (Hun) 2 6 6 08:45 Finale Fritz T. (Usa) 2 6 77 Haase R. (Ned) 0 3 63 09:05 Finale Schwartzman D. (Arg) 0 3 4 Querrey S. (Usa) 2 6 6 09:20 Finale Monfils G. (Fra) 1 64 6 4 Tsitsipas S. (Gre) 2 77 4 6 10:30 Finale Cecchinato M. (Ita) 2 64 6 77 Simon G. (Fra) 1 77 4 62 10:30 Finale McDonald M. (Usa) 2 6 5 6 Raonic M. (Can) 1 3 7 3 12:10 Finale Wawrinka S. (Sui) 1 6 4 3 Coric B. (Cro) 2 4 6 6 12:40 Finale Klahn B. (Usa) 2 4 6 6 Kyrgios N. (Aus) 1 6 4 3 13:15 Finale Mannarino A. (Fra) 0 4 4 Seppi A. (Ita) 2 6 6 14:35 Finale Wu Y. (Chn) 2 77 6 Li Z. (Chn) 0 65 2

I risultati di ieri 06:10 Finale Marterer M. (Ger) 0 3 65 Chardy J. (Fra) 2 6 77 08:05 Finale Jarry N. (Chi) 2 6 3 77 Zverev M. (Ger) 1 4 6 65 10:30 Finale Sock J. (Usa) 1 4 78 3 Gojowczyk P. (Ger) 2 6 66 6 13:20 Finale Johnson S. (Usa) 1 78 3 4 Khachanov K. (Rus) 2 66 6 6













Foto: Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it