Tennis, ATP Anversa2018: Salvatore Caruso cede al termine di una dura battaglia ad Ilya Ivashka

SI ferma al secondo turno, al cospetto del qualificato bielorusso Ilya Ivashka, l’avventura del lucky loser azzurro Salvatore Caruso nel torneo ATP 250 di Anversa: sul cemento indoor belga l’italiano cede dopo due ore e trentadue minuti all’avversario, che si impone con il punteggio di 6-4 6-7 (8) 7-5.

Nel primo set l’azzurro parte male e va subito sotto 0-5, subendo due break. L’italiano ne recupera uno, risale fino al 3-5, ma quando i bielorusso va per la seconda volta a servire per il set, chiude alla seconda occasione, portando a casa la prima partita per 6-3 in 35 minuti di gioco.

Nella seconda frazione i servizi divengono dominanti, c’è molto più equilibrio e in una sola occasione si va ai vantaggi: il giusto epilogo è il tie break. Caruso scappa via 4-0 e sale 6-3, ma il bielorusso annulla i tre set point all’italiano. L’azzurro non ne sfrutta un quarto sul 7-6 e poi è costretto a cancellare un match point all’avversario sul 7-8. Alla quinta occasione però Caruso pareggia i conti vincendo 10-8 dopo un’ora e cinque minuti.

Nella partita decisiva il primo ad allungare è proprio l’italiano, bravo a breakkare l’avversario nel settimo gioco e a confermare lo strappo in quello successivo. Sul 5-3 la partita però cambia: Ivashka tiene la battuta, va 4-5, e quando Caruso serve per il match opera il controbreak a 15. Il bielorusso tiene ancora il servizio e quando Caruso serve per restare nel match, dal 30-30 trova il match point chiudendo subito dopo, beffando l’azzurro per 7-5 dopo altri 53 minuti di battaglia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Federtennis

roberto.santangelo@oasport.it