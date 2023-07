ATP Los Cabos 2023: il tabellone. Possibile Tsitsipas-Isner al 2° turno, strada potenzialmente libera per Norrie

Rilasciato il tabellone dell’ATP 250 di Los Cabos, in Messico. Un torneo, questo, per certa misura particolare sia per la sua collocazione geografica che per i vincitori. Tra essi, il primo fu il re dei bombardieri moderni, Ivo Karlovic, e c’è anche spazio per Fabio Fognini, che riuscì a battere Juan Martin del Potro con una performance di grande brillantezza. Non torna a difendere il titolo il russo Daniil Medvedev.

Il pubblico messicano, però, ha di che consolarsi, visto che c’è Stefanos Tsitsipas. Il greco comincia la sua campagna americana con un discreto brivido, dal momento che un potenziale secondo turno con John Isner non è mai una cosa semplice, soprattutto quando l’americano entra nella stagione veloce.

Buone notizie per Cameron Norrie: il britannico, un successo nel 2021 oltre alla finale di un anno fa, ha potenzialmente un tabellone che può portarlo molto lontano; i veri ostacoli potrebbero arrivare in semifinale con uno tra l’australiano Alex de Minaur e l’americano Tommy Paul.

Tra le wild card, c’è da segnalare il caso particolare di Ernesto Escobedo, promessa mai esplosa. Inizialmente di scena con i colori americani, ha deciso di passare da quest’anno a rappresentare il Messico, il Paese che sua zia rappresentò alle Olimpiadi del 1988, le prime del ritorno dello sport nella rassegna a cinque cerchi.

ATP LOS CABOS 2023: TABELLONE

Tsitsipas (GRE) [1]-Bye

Hijikata (AUS)-Isner (USA)

Diallo (CAN)-Brouwer (NED)

Pacheco Mendez (MEX) [WC]-Jarry (CHI) [WC] [6]

Coric (CRO) [4]-Bye

Moreno de Alboran (USA)-Escobedo (MEX) [WC]

Gojo (CRO)-Garin (CHI)

Qualificato-Ivashka [8]

de Minaur (AUS) [5]-Qualificato

Qualificato-Tirante (ARG)

Tabilo (CHI)-Meligeni Alves (BRA)

Bye-Paul (USA) [3]

Koepfer (GER) [7]-Barrios Vera (CHI)

Virtanen (FIN)-Duckworth (AUS)

Kovacevic (USA)-Qualificato

Bye-Norrie (GBR) [2]

