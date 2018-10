Tennis, ATP Anversa 2018: prima vittoria di Salvatore Caruso nel circuito maggiore. Sconfitto l’indiano Bhambri

Salvatore Caruso sfrutta al meglio il ripescaggio nel tabellone principale del torneo ATP di Anversa. Il siciliano, da lucky loser, si è qualificato per il secondo turno dopo aver sconfitto in tre set l’indiano Yuki Bhambri, numero 100 del mondo, con il punteggio di 7-6 5-7 6-1 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Questa è anche la prima vittoria in carriera per Caruso a livello ATP e sicuramente il nativo di Avola può ora ambire anche a migliorare il suo best ranking (156 nell’agosto 2017).

Un inizio di partita difficile per Caruso, che si è trovato sotto sul 4-1 con due break da recuperare. Il siciliano è riuscito a strappare il servizio nel sesto game a zero e poi ha agguantato la parità nel decimo game, dopo aver salvato in precedenza anche un set point. Si è andati di conseguenza al tiebreak: Bhambri ha avuto un altro set point sul 6-5, ma Caruso ha ancora annullato tutto e chiuso per 8-6.

Il siciliano ha ottenuto subito il break in apertura di secondo set. Immediato, però, è arrivato il controbreak di Bhambri, che ha strappato il servizio all’azzurro. Nel nono game Caruso non ha sfruttato due palle break, mentre nel dodicesimo gioco è stato l’indiano a togliere la battuta all’azzurro, chiudendo il set per 7-5.

Il terzo set è stato dominato da Caruso. Il numero 167 del mondo si è portato sul 4-0 con due break di vantaggio. Avanti per 4-0 il siciliano non ha concesso nulla, chiudendo poi per 6-1 con un altro break ottenuto.

Adesso nel prossimo turno Caruso affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, numero 97 del ranking, che ha sconfitto con un doppio tiebreak l’olandese Robin Haase.













foto: Twitter Federtennis