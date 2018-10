Tennis, ATP 500 Pechino: Marco Cecchinato rimonta Marcos Baghdatis e accede al secondo turno

Marco Cecchinato ce la fa: dopo un primo set particolarmente difficile, il siciliano riesce ad agguantare e poi superare il cipriota Marcos Baghdatis, superato col punteggio di 1-6 6-4 7-5 nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino. L’azzurro è risultato più freddo nei momenti decisivi dell’incontro, rafforzando ulteriormente il proprio vantaggio nei confronti diretti (l’unico precedente, svoltosi a Budapest nel 2016, l’aveva visto vincitore). Al secondo turno, per lui, ci sarà l’ungherese Marton Fucsovics, che ha eliminato ieri Andreas Seppi.

Nel primo set, semplicemente, Cecchinato non c’è. O meglio, c’è, ma Baghdatis c’è ancora di più, coi lampi di classe che lo portarono, nel 2006, a raggiungere la finale agli Australian Open, la semifinale a Wimbledon e il numero 8 del mondo. Per il siciliano il parziale si trasforma in un incubo: perde tre volte il servizio, col cipriota che si porta rapidamente a casa il 6-1.

La musica cambia nella seconda partita: Baghdatis riesce sempre a tirar fuori dei numeri di alta scuola, ma l’italiano rimane attaccato, senza concedere nessuna palla break e migliorando le statistiche sui punti vinti con la prima, ora vicini all’80%.. A concederla, sul 4 pari, è invece l’attuale numero 116 del ranking ATP, che capitola nel giro di pochi minuti: il 6-4 di Cecchinato porta la partita al terzo.

Il primo a procurarsi un’opportunità di fuga nel parziale decisivo è l’azzurro, sul 3 pari, ma il suo avversario serve bene e non gli lascia l’opportunità di decidere delle proprie sorti. Di ulteriori possibilità, però, ce ne sono due sul 5 pari: sulla seconda Baghdatis commette un doppio fallo fatale, che consegna a Cecchinato il turno di battuta che può chiudere la partita. Il cipriota non molla e sul 30-15 conclude uno scambio durissimo e bellissimo (forse uno dei migliori dell’anno sul circuito ATP) vincendo il punto a rete, ma non può evitare la sconfitta: dalla racchetta dell’uomo di Sicilia con una bandana sulla testa parte, col match point a disposizione, un servizio che non è possibile rimandare dall’altra parte della rete. Per Cecchinato arrivano il 7-5 e punti importanti, che con un pizzico di fortuna potrebbero proiettarlo tra i primi venti del mondo.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Claudio Bosco / livephotosport.it