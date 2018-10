Tennis, ATP 500 Pechino: forfait di Fabio Fognini, Juan Martin Del Potro in finale senza giocare

Fabio Fognini, a causa dei problemi alla caviglia destra che si sono evidenziati in modo molto chiaro durante il quarto di finale contro Marton Fucsovics, non è sceso in campo quest’oggi per disputare la semifinale dell’ATP 500 di Pechino che lo avrebbe messo di fronte a Juan Martin Del Potro.

L’argentino, dunque, va in finale senza dover giocare un solo 15: per lui sarà la sua sesta dell’anno, con un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte (l’ultima delle quali nella finale degli US Open contro Novak Djokovic). Del Potro, inoltre, si avvicina ulteriormente a Novak Djokovic e Roger Federer nel ranking ATP, potendo contare su 6130 punti certi nel prossimo aggiornamento del ranking e 6330 nel caso in cui dovesse battere uno tra Kyle Edmund e Nikoloz Basilashvili, che scenderanno in campo più tardi.

Fognini, prima di dare forfait per questa semifinale, aveva già annunciato che non sarebbe stato in gara al Masters 1000 di Shanghai per gli stessi fastidi alla caviglia destra. La rinuncia non gli costerà cara in classifica, perché il ligure ha potuto sfruttare una regola resa famosa da Roger Federer: un giocatore può rinunciare a giocare un 1000 obbligatorio se ha compiuto 30 anni il 1° gennaio dell’anno in questione, è professionista da almeno 12 stagioni, ha giocato almeno 600 partite sul tour al 1° gennaio del suddetto anno. Fognini rispetta tutti questi parametri, e quindi non avrà uno 0 tra i risultati da dover contare. Per questo motivo, anche in considerazione degli impegni legati alla programmazione indoor europea, ha deciso di chiudere prima del tempo il suo passaggio in Asia.













