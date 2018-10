Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Martina Favaretto a caccia di una medaglia nel fioretto

Cominciano domani le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires ed inizia anche il programma della scherma con le prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile. In gara ci sarà anche l’azzurra Martina Favaretto, che punta subito a conquistare la prima medaglia per l’Italia dalle pedane argentine.

Una stagione importante quella di Favaretto, che vuole salire anche sul podio olimpico giovanile per completare il suo ottimo 2018. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Giovani e Cadetti, argento (under 20) e bronzo (under 17) ai Mondiali Giovani e Cadetti ed inoltre c’è anche un ottavo posto nel Grand Prix di Torino. A soli 16 anni è già numero 73 della classifica mondiale.

Ci sarà anche una rivincita per Favaretto con la giapponese Yuka Ueno e l’americana May Tieu, rispettivamente oro e argento nella rassegna iridata di Verona. Sono loro le due grandi favorite anche in Argentina e soprattutto Martina dovrà riscattare la sconfitta in semifinale con Ueno, arrivata anche per via di un ritiro dell’azzurra che si era infortunata. Nella sciabola maschile, invece, non ci saranno azzurri in gara. Mancheranno tanti protagonisti delle categorie giovanili e sarà dunque una prova apertissima e ricca anche di sorprese.

LA ENTRY LIST DELLA SCIABOLA MASCHILE

LA ENTRY LIST DEL FIORETTO FEMMINILE













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi/Federscherma