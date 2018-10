Taekwondo, Riga Open 2018: l’Italia punta sui giovani, Simone Crescenzi e Sofia Zampetti a caccia del podio

Una pattuglia giovane e compatta per puntare ad un buon bottino di podi. L’Italia si presenta a Riga, in Lettonia, con la consapevolezza di potersela giocare per le prime tre posizioni in svariate categorie.

Una squadra nutrita è partita alla volta della città baltica. E a capitanarla è Simone Crescenzi, che nella categoria -63 kg andrà a caccia di un podio che andrebbe ad accrescere lo spessore di un atleta avvezzo ai piazzamenti di prestigio nei tornei Open, ma ancora lontano dal vertice nelle grandi competizioni. Un podio a Riga darebbe linfa alla sua crescita costante e lo proietterebbe verso nuove prospettive in chiave futura.

Tra le donne, invece, potrebbe godere di una ghiotta chance la giovane Sofia Zampetti, che nella categoria -46 kg tenterà di accompagnare i primi passi tra i senior con una prestazione all’altezza del suo talento, cercando di portare a casa un podio di assoluto rilievo a Riga.

Nei -54 kg, intanto, Antonio De Gaetano e Simone Caliri potrebbe anche giocarsi una carta importante in una categoria orfana stavolta di Vito Dell’Aquila, rimasto ai box nel weekend per ricaricare le pile in vista dei prossimi Grand Prix.

E poi c’è un’accoppiata che potrebbe approfittare del numero ridotto di iscrizioni per strappare un posto sul podio: si tratta di Matteo Marjanovic (-87 kg) e Markus Zadra (+87 kg), che dispongono di un’occasione notevole per andare a strappare un piazzamento di rilievo e prendersi la ribalta in Lettonia.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook Sofia Zampetti