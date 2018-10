Taekwondo, Greece Open 2018: tre azzurri sul podio! Martina Corelli vince nei -49 kg, terzo posto per Simone Crescenzi e Ivan Scala

L’Italia conquista tre podi al Greece Open 2018 di taekwondo. Si tratta di un torneo di categoria G-1, che vista anche la concomitanza con il Grand Prix di Manchester, non presentava grandissimi nomi in gara, ma i risultati ottenuti dagli azzurri sono comunque importanti in ottica ranking e per accumulare esperienza.

In campo femminile arriva la bella vittoria di Martina Corelli, che si impone nei -49 kg. La 18enne della Edera Taekwondo ha superato tre atlete greche, aprendo con la vittoria al Golden Point (9-7) con Chrysoula Theodosa, poi ha battuto 11-7 Romalea Mesyndianou e in finale ha sconfitto 6-5 Apostolia Tsantoukla.

Terzo posto invece per Simone Crescenzi nei -63 kg. L’atleta del Centro Sportivo Esercito torna sul podio dopo l’Egypt Open e lo fa grazie alle vittorie con gli ellenici Georgios Petropoulos (23-20) e Pavlos Liotsos (27-5). In semifinale l’azzurro si è dovuto però arrendere per un punto allo statunitense Alejandro Chang (10-9).

Sul terzo gradino del podio sale anche Ivan Scala nei -80 kg. Il rappresentate del Team La Pietra, visto il numero limitati di partecipanti, si è assicurato il podio vincendo il primo match 16-12 con l’israeliano Oleksandr Filippov. In semifinale Scala è stato invece sconfitto al Golden Point (12-7) dal croato Luka Horvat.

Fuori al primo turno tutti gli altri azzurri in gara tra i senior: Valentina Sandrelli nei -53 kg, Licia Martignani nei -67 kg, Cristiana Rizzelli nei -73 kg, Davide Ditta nei -54 kg e Domenico Gemma nei -58 kg. Non arrivano poi acuti in ambito giovanile, dove Alexander Zadra viene sconfitto al primo incontro nei +78 kg juniores, mentre Valentina Traversi viene eliminata agli ottavi nei -55 kg cadetti.

Foto: Fita