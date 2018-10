Taekwondo, Grand Prix Manchester 2018: Vito Dell’Aquila si ferma ai piedi del podio, Laura Giacomini fuori al primo turno

Vito Dell’Aquila si ferma ai piedi del podio a Manchester nel quarto Grand Prix di taekwondo della stagione. Il 17enne pugliese ha dimostrato ancora le sue qualità, ma come a Taoyuan, si è dovuto arrendere ai quarti di finale, vedendo così sfumare la possibilità di ripetere il podio di Mosca. Il giovane talento azzurro ottiene comunque altri punti importanti per scalare posizioni nel ranking.

Dell’Aquila è stato sconfitto ai quarti dall’iraniano Armin Hadipour Seighalani con il punteggio di 24-10. Un avversario molto ostico che aveva già battuto l’azzurro in semifinale a Mosca (20-18) e che oggi è andato poi a trionfare in finale con il 16-12 sul coreano Kim Tae-hun. Sul terzo gradino del podio salgono invece due spagnoli, Adrian Vicente Yunta e Jesus Tortosa Cabrera. Dell’Aquila aveva aperto il torneo superando nettamente 28-15 il senegalese Moustapha Kama e poi agli ottavi era riuscito a sconfiggere 32-22 il forte russo Mikahil Artamonov, numero due del ranking olimpico.

Eliminata invece al primo turno Laura Giacomini nei +67 kg. L’azzurra è stata sconfitta di misura, per 2-1, dalla tedesca Yanna Schneider, dovendo subito lasciare la competizione, come era già accaduto a Roma. Successo della campionessa olimpica, la cinese Zheng Shuyin, che supera in finale la britannica Bianca Walkden 6-4, mentre al terzo posto troviamo la messicana Maria Espinoza e l’altra cinese Gao Pan. Infine nei -49 kg, dove non erano impegnate azzurre, vittoria della tailandese Panipak Wongpattanakit, che domina 11-0 la finale con la coreana Sim Jae-young. Completano il podio la giapponese Miyu Yamada e l’attalea di Taipei Hung Yu ting

Foto: Fita