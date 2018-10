Tabellone Mondiali volley femminile 2018: i possibili incroci verso la Final Six e le avversarie dell’Italia

Si è definito il tabellone della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi da otto squadre ciascuno, ogni formazione si è portata dietro i risultati ottenuti nelle prime cinque partite e ora affronterà soltanto le avversarie che non ha già incrociato nella prima fase. Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno poi alla Final Six. La situazione dei due raggruppamenti che si sono composti è sostanzialmente molto chiara, ormai la corsa verso la terza fase sembra essere riservata a un numero limitato di sestetti che si daranno grande battaglia nei prossimi giorni tra Osaka e Nagoya.

CLASSIFICHE SECONDA FASE:

POOL E (a Nagoya): Serbia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Brasile 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), Porto Rico 2 vittorie (6 punti), Messico 1 vittoria (3 punti).

POOL F (a Osaka): Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (13 punti), Cina 4 vittorie (12 punti), Russia 4 vittorie (12 punti), Thailandia 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti).

ANALISI POOL E:

La Serbia è stata perfetta, si presenta a punteggio pieno senza aver perso nemmeno un set, ha letteralmente demolito il Brasile e sembra essere lanciatissima verso il passaggio del turno. Le Campionesse d’Europa dovrebbero lottare per il primo posto contro l’Olanda, altra imbattuta del girone dopo il successo al tie-break sul Giappone. Le padrone di casa e il Brasile dovrebbero lottare per l’ultimo pass a disposizione, le nipponiche possono fare l’impresa contro le verdeoro che però potrebbero anche sorprendere le orange: ne vedremo delle belle. Difficilmente Germania e Repubblica Dominicana riusciranno a essere delle serie avversarie, Porto Rico e Messico sono praticamente già eliminate.

ANALISI POOL F:

L’Italia ha incantato asfaltando la Cina e la Turchia, la nostra Nazionale può davvero essere la mina vagante del torneo e ha tutte le carte in regola per stupire. Le azzurre si presentano a punteggio pieno con due lunghezze di vantaggio sugli USA, Campionesse del Mondo che hanno battuto la Russia e che hanno preso un discreto vantaggio da sfruttare nella corsa verso la Final Six. Le Campionesse Olimpiche e la corazzata di Goncharova inseguono con una vittoria di distacco, lo scontro diretto sarà praticamente decisivo per puntare alla top tre. Sulla carta queste quattro squadre dovrebbero battagliare per la corsa verso la Final Six, la Turchia di Guidetti non sembra essere nelle migliori condizioni ed è già abbastanza distaccata al pari della Thailandia che comunque potrebbe impensierire Italia e Cina, Azerbaijan e Bulgaria non dovrebbero creare dei grattacapi alle big.

INCROCI PER LA FINAL SIX:

Si formeranno due gironi da tre squadre ciascuno, determinati tramite un sorteggio.

Pool G: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

Pool H: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

ATTENZIONE: nello stesso girone non possono essere presenti tre squadre provenienti dallo stesso gruppo di seconda fase.

QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA SECONDA FASE? IL PROGRAMMA, LE DATE E LE AVVERSARIE

Foto: FIVB