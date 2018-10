Superbike, GP Argentina 2018: un infinito Jonathan Rea fa sua anche gara-2, secondo Forès, terzo Melandri

Anche dall’altra parte del mondo è sempre un Jonathan Rea-show nel Mondiale di Superbike 2018. Il campione del mondo, nonostante abbia già ampiamente messo le mani sul titolo, non si stanca di vincere, e completa la doppietta anche nel Gran Premio di Argentina a Villicum. Dopo il successo di ieri, infatti, il portacolori della Kawasaki, concede il bis in gara-2, scattando dalla terza fila, ma raggiungendo presto la prima posizione. Gli ultimi chilometri vedono il dominatore delle ultime 4 annate nella categoria riservata alle derivate di serie gestire il vantaggio e chiudere con 3.273 sullo spagnolo Xavi Forès (Ducati) e 4.660 su un ottimo Marco Melandri (Ducati) che si conferma sul podio dopo la piazza d’onore di ieri.

Quarta posizione per il suo compagno di scuderia, Chaz Davies, che chiude a 6.838, mentre in quinta e sesta piazza altri due britannici, Tom Sykes (Kawasaki) e Alex Lowes (Yamaha) rispettivamente a 9.377 e 10.945 dalla vetta. Completano le prime dieci posizioni il turco Toprak Razgatliouglu (Kawasaki) settimo a 12.638, quindi il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) ottavo a 13.958, nono l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 15.715 e decimo lo statunitense Jake Gagne (Honda) a 20.861. Chiude in 14esima posizione, invece, il giovanissimo (appena 18enne) Gabriele Ruiu (Kawasaki) a quasi un minuto di distacco.

Con questo ennesimo trionfo, Jonathan Rea vola a quota 520 punti in classifica generale, centra la decima vittoria consecutiva, e si appresta a provare di completare l’opera nell’ultimo fine settimana che si disputerà a Losail, in Qatar, tra il 25 e 27 settembre.

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP ARGENTINA SBK 2018

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’39.807 303,4 1’39.452 301,7 25 25 520 1

2 5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 21 3.273 1’39.853 305,1 1’39.590 302,5 13 20 227 7

3 1 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 4.660 1’39.883 308,6 1’39.012 303,4 20 16 286 5

4 9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 6.838 1’40.213 306,8 1’40.094 300,0 13 348 2

5 4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 9.377 1’40.088 304,2 1’39.558 301,7 10 11 294 4

6 6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 10.945 1’40.332 303,4 1’39.730 299,2 9 10 232 6

7 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 12.638 1’40.466 300,0 1’40.070 295,9 16 9 145 8

8 8 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 13.958 1’40.429 305,9 1’40.083 303,4 8 133 10

9 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 15.715 1’40.663 303,4 1’40.343 300,0 8 7 324 3

10 14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 20.861 1’40.754 301,7 1’40.718 298,3 6 57 17

11 13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 21 25.595 1’40.953 303,4 1’40.352 301,7 7 5 127 11

12 12 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 33.171 1’41.408 301,7 1’40.349 300,8 4 66 15

13 17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 21 47.254 1’41.696 297,5 1’41.893 297,5 4 3 63 16

14 19 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 55.140 1’42.116 297,5 1’42.093 294,3 2 2 4 25

CLASSIFICA MONDIALE SBK 2018

1 JONATHAN REA 520KAWASAKI

2 CHAZ DAVIES 348DUCATI

3 MICHAEL VAN DER MARK 324YAMAHA

4 TOM SYKES 294KAWASAKI

5 MARCO MELANDRI 286DUCATI

6 ALEX LOWES 232YAMAHA

7 XAVI FORES 227DUCATI

8 TOPRAK RAZGATLIOGLU 145KAWASAKI

9 EUGENE LAVERTY 145APRILIA

10 LORENZO SAVADORI 133APRILIA

Foto: DI Cola