F1, Sebastian Vettel suggerisce: “Migliorare nelle qualifiche per avere prestazioni ottimali in gara”

67 punti di ritardo nella classifica generale dei piloti ed un iride che è ormai un miraggio. Sebastian Vettel è consapevole della situazione e di un Mondiale di Formula Uno 2018 ormai nelle mani del suo rivale Lewis Hamilton. A quattro gare dal termine, la Rossa vede nell’appuntamento di Austin un’occasione per guastare la festa alla Mercedes ma l’andamento delle ultime gare non lascia troppo spazio alle speranze: il perentorio 6-1 di Lewis nel computo delle vittorie ottenute nel confronto con Seb è impietoso.

Uno score che a detta del teutonico si fonda sulle crescenti difficoltà della monoposto di essere veloce nel time-attack, portando a delle conseguenze negative in gara. Le otto pole di Hamilton contro le cinque di Vettel sono un altro dato significativo: “A volte succede che, quando il sabato qualcosa va storto, rischi di pagarne il prezzo la domenica. In altri casi, se il sabato fai qualcosa di sbagliato, poi non ha alcuna incidenza sulla gara – ha dichiarato il ferrarista – Purtroppo, dal nostro punto di vista, tutto quello che ci è mancato il sabato si è tramutato in qualcosa di piuttosto doloroso il giorno dopo: questo è quanto, quindi dobbiamo concentrarci sul sabato. Ciò che è successo in passato non possiamo più cambiarlo. Ci sono cose che dobbiamo fare meglio in futuro, ma non possiamo tornare indietro e cambiarle, quindi penso che dobbiamo guardare avanti e assicurarci di fare meglio nelle prossime qualifiche per vivere delle domeniche migliori” (fonte: f1grandprix.motorionline.com).













