F1, GP Usa 2018: programma, orari e tv

Dopo la doppietta di Lewis Hamilton tra Russia e Giappone, il Mondiale di Formula Uno 2018 si sposta negli Stati Uniti, per il primo dei due appuntamenti nel continente americano (la prossima settimana si correrà in Messico) per la 18esima tappa stagionale, con l’inglese che potrebbe conquistare il suo quinto titolo iridato in carriera. Si correrà, come ormai abitudine, sul COTA – Circuit Of The Americas, ad Austin in Texas, per una gara ormai diventata un classico della Formula Uno, su uno dei tracciati più affascinanti dell’intero calendario.

Lewis Hamilton sbarca su uno dei suoi circuiti preferiti, sul quale ha vinto in ben cinque occasioni sulle sei edizioni disputate, ed è pronto a tirare fuori lo champagne dal ghiaccio per festeggiare il quinto Mondiale vinto, che lo porterà al fianco di una leggenda come Juan Manuel Fangio. L’unico pilota che ha saputo vincere sul COTA che non si chiami Hamilton è Sebastian Vettel che, invece, è reduce da un periodo di appannamento notevole che gli è costato l’opportunità di battagliare per il titolo fino ad Abu Dhabi,

Il fine settimana del GP degli Stati Uniti 2018 sarà trasmesso, come sempre, in diretta ed in esclusiva da SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207). Per quanto riguardano qualifiche e gara, poi, saranno previste le repliche anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming, invece, il weekend di Austin si potrà seguire per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per cui su smartphone, pc o tablet. OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del COTA!

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2018

Venerdì 19 ottobre

ore 17.00-18.30 Prove libere 1

ore 21.00-22.30 Prove libere 2

Sabato 20 ottobre

ore 20.00-21.00 Prove libere 3

ore 23.00-00.00 Qualifiche

Domenica 21 ottobre

ore 20.10 GP STATI UNITI

