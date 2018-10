Superbike, Classifica Mondiale 2018: Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di vantaggio su Chaz Davies! Marco Melandri chiude quinto

Il Mondiale 2018 della Superbike si è ufficialmente chiuso con l’inglese della Kawasaki Jonathan Rea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Il britannico ha anche sfiorato il record assoluto di punti conquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 con una gara in meno rispetto al programma a causa dell’alluvione che ha colpito Losail costringendo la direzione gara alla cancellazione di gara 2 del GP del Qatar. Chaz Davies si inserisce alle spalle del “Cannibale” della Kawasaki per il secondo anno consecutivo, conservando la seconda piazza dal recupero di Michael Van der Mark. Marco Melandri è il migliore degli italiani, terminando la stagione in quinta posizione con 297 punti.

CLASSIFICA MONDIALE 2018 SUPERBIKE

1 JONATHAN REA 545 KAWASAKI

2 CHAZ DAVIES 356 DUCATI

3 MICHAEL VAN DER MARK 333 YAMAHA

4 TOM SYKES 314 KAWASAKI

5 MARCO MELANDRI 297 DUCATI

6 ALEX LOWES 248 YAMAHA

7 XAVI FORES 230 DUCATI

8 EUGENE LAVERTY 158 APRILIA

9 TOPRAK RAZGATLIOGLU 151 KAWASAKI

10 LORENZO SAVADORI 138 APRILIA

11 LORIS BAZ 137 BMW

12 LEON CAMIER 108 HONDA

13 JORDI TORRES 98 MV AGUSTA

14 MICHAEL RUBEN RINALDI 77 DUCATI

15 LEANDRO MERCADO 70 KAWASAKI

16 ROMÁN RAMOS 65 KAWASAKI

17 JAKE GAGNE 64 HONDA

18 YONNY HERNANDEZ 28 KAWASAKI

19 PJ JACOBSEN 21 HONDA

20 LEON HASLAM 14 KAWASAKI

21 DAVIDE GIUGLIANO 11 APRILIA

22 NICCOLÒ CANEPA 7 YAMAHA

23 FLORIAN MARINO 5 HONDA

24 KAREL HANIKA 5 YAMAHA

25 GABRIELE RUIU 5 KAWASAKI

26 MAXIMILIAN SCHEIB 3 MV AGUSTA

27 BRADLEY RAY 3 SUZUKI

28 LUKE MOSSEY 2 KAWASAKI

29 ONDREJ JEZEK 2 YAMAHA

30 ALESSANDRO ANDREOZZI 1 YAMAHA













erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Pier Colombo