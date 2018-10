Stephens-Svitolina, Finale Wta Finals 2018: data, programma, orario e tv

La statunitense Sloane Stephens e l’ucraina Elina Svitolina si affronteranno nella finale della Wta Finals 2018 di Singapore. L’americana ha battuto in rimonta in semifinale la ceca Karolina Pliskova in tre set (0-6 6-4 6-1), mentre Svitolina ha superato Kiki Bertens al termine di un match lunghissimo (7-5 6-7 6-4). Sarà un atto conclusivo di grande livello, visto che entrambe hanno vinto tutti gli incontri del torneo fino ad ora.

La finale tra Sloane Stephens ed Elina Svitolina si giocherà domenica 28 ottobre alle ore 12.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming su supertennis.tv. Di seguito il programma completo.

Domenica 28 ottobre

12.30 Sloane Stephens-Elina Svitolina, Finale Wta Finals 2018













Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com