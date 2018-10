Sport invernali, il calendario delle gare della settimana 1-4 novembre. Programma, orari e tv

La grande attesa è terminata e gli sport invernali inizieranno a monopolizzare la scena dal prossimo fine settimana. Un inizio soft che vedrà solo il pattinaggio artistico e lo short track protagonisti, specialità però sufficienti per regalareemozioni speciali e iniziare a farci assaporare la maestria delle discipline sul ghiaccio.

Partendo dall’esibizione sul ghiaccio d’arte e tecnica, lo stadio del ghiaccio della capitale della Finlandia Helsinki Ice Hall, ospiterà questo fine settimana la terza tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico che, di fatto, sostituisce la classica Cup Of China, quest’anno annullata per problemi di tipo organizzativo. In questa occasione, decisamente più delle altre volte, potremo godere di uno spettacolo di altissima qualità: l’Italia sarà rappresentata dalla coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise (al debutto stagionale nel circuito), da Matteo Rizzo e dai danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, a caccia di una nuova posizione sul podio sognando le finali di Vancouver. A proposito di danza inoltre, nella tappa finlandese farà il suo esordio assoluto la coppia azzurra formata da Jasmine Tessari-Francesco Fioretti.

Venendo allo short track, il primo round della Coppa del Mondo (2-4 novembre) sarà sull’anello ghiacciato di Calgary (Canada) dove i pattini veloci sono pronti a partire. In casa Italia non ci sarà Arianna Fontana, che non è rimasta per niente soddisfatta della scelta della federazione di affidare la guida tecnica del settore femminile ad Anthony Barthell ed è entrato in lotta proprio con i massimi dirigenti della FISG. La valtellinese chiedeva che Anthony Lobello, sicuramente tra i protagonisti della sua cavalcata all’oro olimpico fosse inserito nel progetto con un ruolo importante. Sarà presente Martina Valcepina, che diventa la punta di diamante per l’Italia, con l’obiettivo di provare a conquistare una finale nei suoi amati 500m e di giocarsi il podio.

Sport invernali, il calendario delle gare della settimana 1-4 novembre. Programma, orari e tv

La copertura di questi eventi sarà garantita dal canale ISU in streaming e molto probabilmente da Eurosport che metterà a disposizione anche il servizio Eurosport Player. Inoltre OASport metterà seguire con la massima attenzione gli eventi per darvi conto dei risultati.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Venerdì 2 novembre

14:00 Short program coppie di artistico

15:45 Short program individuale femminile

17:47 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 3 novembre

11:45 Short program individuale maschile

13:37 free skating coppie di artistico

16:30 free skating individuale femminile

18:40 free dance danza sul ghiaccio

Domenica 4 novembre

13:00 Free skating individuale maschile

16:30 Exhibition Gala

SHORT TRACK

Venerdì 2 Novembre

Orario ancora da decidere: qualifiche 500m, 15000m e staffetta

Sabato 3 Novembre:

dalle 16.00: Ripescaggi 500m e 1500m

dalle 20.30: Finali 500m e 1500m, semifinali staffetta donne, uomini e mista, batterie 1000m

Domenica 4 Novembre:

dalle 16.00: Ripescaggi seconda prova 500m e 1000m

dalle 20.00: Finali seconda prova 500m, 1000m e staffette













