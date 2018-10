Juventus-Inter, quando si gioca? Data, programma, orario e tv dello scontro diretto scudetto di Serie A

La data è fissata per il 7 dicembre alle ore 20.30 ma il conto alla rovescia è partito da tempo. Del resto parliamo del derby d’Italia non di una partita qualsiasi. Storie di rivalità e polemiche dentro e fuori dal campo hanno caratterizzato per anni questo scontro tra due opposte fazioni. Juventus e Inter, dunque, si confronteranno all’Allianz Stadium per la prima vera sfida “Scudetto” dell’anno visto quello che entrambe le compagini stanno facendo in questo girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019.

La Vecchia Signora sta confermando i pronostici della vigilia e al di là del mezzo passo falso contro il Genoa è stata capace di vincere tutte le partite nel torneo nazionale e in Champions League. Una striscia vincente impressionante che descrive più di mille parole lo straordinario roster a disposizione di Massimiliano Allegri, avente in Cristiano Ronaldo la punta di diamante.

Sulla sponda nerazzurra, dopo un inizio piuttosto incerto, la compagine di Spalletti ha trovato la quadra e alcuni giocatori hanno fatto la differenza. Mauro Icardi e Marcelo Brozovic tra i calciatori che più di altri hanno garantito prestazioni di grandissimo livello. E così a Torino ci attende un confronto molto equilibrato in cui, come al solito, saranno gli episodi a fare la differenza.

Di seguito il programma di Juventus-Inter, match valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. La diretta del confronto sarà affidata a Sky Sport e sarà possibile seguire il match in streaming attraverso il servizio SkyGo. OASport metterà a disposizione la sua DIRETTA LIVE testuale:

Venerdì 7 dicembre

ore 20.30 Juventus-Inter













