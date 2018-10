Sollevamento pesi, Olimpiadi Giovanili 2018: Giulia Imperio commette tre nulli ed è ultima, Hernandez Vieyra e Jeremy vincono i titoli dei -48 kg e -62 kg

Giornata da dimenticare al più presto quella di ieri per Giulia Imperio, autrice di una pessima prestazione nella categoria 48 kg femminile del sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. La giovane azzurra ha chiuso la gara in settima ed ultima posizione collezionando tre strappi nulli a quota 67 chilogrammi e terminando così anzitempo la sua prova. La misura non avrebbe comunque consentito alla sollevatrice azzurra di giocarsi un piazzamento sul podio, considerando il buon livello dimostrato dalle tre favorite della vigilia.

La messicana Hernandez Vieyra ha conquistato con pieno merito la medaglia d’oro grazie ad una prova di slancio strepitosa da 97 kg che le ha permesso di rimontare la colombiana Santoya Ortiz e distanziarla di nove chilogrammi. Hernandez Vieyra ha totalizzato 171 kg ed ha chiuso davanti a Santoya Ortiz (162; 76+86) e alla rumena Mihaela Valentina Cambei (158; 70+88), la quale è riuscita a sollevare 2 kg in più rispetto alla dominicana Dahiana Ortiz nello slancio dopo aver ottenuto la stessa misura nello strappo.

Nella notte italiana si è disputata la gara dei -62 kg maschili, in cui ha trionfato l’indiano Lalrinnuga Jeremy con un totale di 274 kg, frutto di uno strappo da 124 e di uno slancio da 150 kg. Alle sue spalle si è classificato il turco Caner Toptas, autore di una buona gara soprattutto nella prova di strappo (122 kg) ma distanziato definitivamente da Jeremy nello slancio (141 kg). Dopo la prima metà di gara la lotta per il bronzo coinvolgeva ben quattro atleti, ma nella seconda prova ha avuto la meglio il colombiano Estiven Villar Manjarres con un complessivo di 260 kg (115+145) davanti al rumeno Danciu (258) e al venezuelano Trejo Gonzalez (255). Oggi toccherà alle categorie dei -53 kg femminili e -69 kg maschili, in cui non ci saranno italiani impegnati.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires