Sollevamento pesi, Europei Junior e Under 23: Natalia Farina conquista tre bronzi nella categoria 58 kg U23, Italia a quota 14 medaglie in tre giorni!

Terza giornata dei Campionati Europei Juniores e Under23 di pesistica olimpica meno scoppiettante delle precedenti per la selezione italiana, che comunque raccoglie altri tre bronzi con Natalia Farina e si porta a 14 medaglie totali (nuovo record per l’Italia in questa competizione). Oggi si sono disputate le finali di tre categorie: 58 kg Juniores e Under23 femminile e 69 kg Juniores maschile.

La prima azzurra a salire in pedana è stata Natalia Farina nella categoria 58 kg Under23 con tre prove valide di strappo che le hanno consentito di collocarsi in terza posizione con 82 kg alle spalle dell’imprendibile russa Olga Te (98) e della bielorussa Darya Tseveleva (83 kg). La sollevatrice italiana è entrata in gara nello slancio con un’alzata valida da 96 kg, ma in seguito non è riuscita a completare con successo le due seguenti prove da 100 kg ed ha chiuso terza anche nella classifica di specialità di slancio dietro alla bulgara Tseveleva a 103 e alla fenomenale russa Te a 110. Natalia si è aggiudicata il bronzo anche nel totale con 178 kg.

Le ultime atlete azzurre impegnate oggi, Chiara Piccinno e Giulia Corbu, hanno ben figurato nella finale Juniores dei 58 kg classificandosi rispettivamente in sesta e settima piazza nella classifica combinata con 179 e 171 kg. Piccinno è quinta anche nelle prove di specialità di strappo con 80 kg e di slancio con 99 kg, mentre Corbu si è inserita appena alle spalle della connazionale in entrambe le porzioni di gara con 78 kg di strappo e 93 di slancio. La turca Aysegul Cakin ha conquistato il titolo continentale di totale con 198 kg (88+110) dopo un duello molto acceso con le rumene Raluca Olaru e Andreea Penciu, rispettivamente argento e bronzo distanziate di appena 1 e 2 kg dalla vetta.













Foto: FIPE