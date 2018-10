Sollevamento pesi, Europei Junior e Under 23: Mirko Zanni vince l’oro nello strappo e l’argento nel totale

L’Italia continua ad incantare ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Mirko Zanni ha raccolto due medaglie preziosissime (un oro e un argento) nei 69 kg Under 23, portando a 16 i podi degli azzurri in questa rassegna continentale giovanile (record assoluto della nostra nazionale).

Il nativo di Pordenone è stato l’ultimo ad entrare in gara con 138 kg sollevati alla prima prova, per poi fallire il tentativo successivo a 140 kg. Il georgiano Goga Chkheidze ed il russo Maxim Konoplev hanno superato all’ultimo tentativo la prova dei 139 kg mettendo pressione all’azzurrino, il quale è riuscito nell’impresa di alzare con successo 140 kg, una misura che gli è valsa l’oro di strappo. L’atleta dell’Esercito classe ’97 ha cominciato la serie di slancio con un nullo a quota 164 kg, per poi portare a casa la medesima misura inserendosi in quarta posizione di specialità ed in seconda assoluta. Mirko ha tentato il tutto per tutto con un ultimo tentativo da 169 kg (che gli avrebbe consentito di salire sul podio di slancio e di sopravanzare provvisoriamente Chkheidze nel totale) non andato però a buon fine. Il 21enne friulano si è così portato a casa uno splendido argento di totale con 304 kg alle spalle del solidissimo georgiano Chkheidze (313) e davanti al russo Konoplev (304). Pessime notizie invece per Alessia Durante, impegnata nei 69 kg Juniores, che è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio rimediato durante il primo tentativo di strappo da 88 kg.

Nei 63 kg Under 23 femminili il successo di totale è andato alla rumena Florina Hulpan con 218 kg davanti alla russa Aleksandra Kozlova con 214 e all’armena Izabella Yaylyan con 204, mentre nella medesima categoria di peso riservata alle Juniores si è imposta la lettone Rebeka Koha con un complessivo di 220 kg sollevati. Argento per la turca Nuray Levent a 207 kg, bronzo alla bielorussa Suizanna Valodzka con 201. Nella categoria 77 kg Juniores maschile è andato in scena un bel testa a testa tra il bielorusso Ihar Lozka e l’armeno Rafik Harutyunyan, con il primo che ha avuto la meglio per un solo kg (327 a 326) grazie all’errore finale del suo avversario all’ultimo tentativo da 183 kg nello slancio. Il polacco Przemyslaw Korneluk ha completato il podio con 316 kg.













