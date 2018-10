Lotta, Mondiali Budapest 2018: assegnati altri quattro titoli. Iniziati i match di greco-romana

Si conclude la sesta giornata dei Mondiali di lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati quattro titoli in ambito femminile e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani nella greco-romana. Oggi nessun italiano era in gara. Il nostro medagliere è fermo ad una medaglia di bronzo.

LOTTA FEMMINILE

Nei 50 kg oro alla nipponica Yui Susaki che in finale batte l’azera Mariya Stadnik, mentre le medaglie di bronzo vanno alla cinese Yanan Sun ed all’ucraina Oksana Livach, invece nei 53 kg titolo iridato alla nipponica Haruna Okuno che supera la statunitense Sarah Ann Hildebrandt, mentre sul gradino più basso del podio salgono la cinese Qianyu Pang e la canadese Diana Mary Helen Weicker.

Nei 57 kg oro alla cinese Ningning Rong, che batte la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, mentre i bronzi se li mettono al collo l’indiana Pooja Dhanda e la magiara Emese Barka, invece nei 62 kg affermazione della bulgara Taybe Mustafa Yusein, che supera la nipponica Yukako Kawai, mentre vanno sul podio anche la statunitense Mallory Maxine Velte e l’ucraina Yuliia Tkach Ostapchuk, medaglie di bronzo.

GRECO-ROMANA

Nei 55 kg la finalissima sarà tra il kirghiso Zholaman Sharshenbekov e l’azero Eldaniz Azizli, mentre nei 63 kg l’ultimo atto sarà tra l’uzbeko Elmurat Tasmuradov ed il russo Stepan Maryanyan. Nei 72 kg il titolo sarà affare tra il magiaro Balint Korpasi ed il tedesco Frank Staebler, mentre negli 82 kg se la vedranno il turco Emrah Kus ed il magiaro Peter Bacsi.













Foto: Profilo Facebook Sara Da Col

roberto.santangelo@oasport.it