Atletica, Giada Andreutti e Tania Vicenzino si cimentano col monobob: nuova avventura invernale

Due grandi novità per il monobob italiano. Giada Andreutti e Tania Vicenzino hanno infatti abbracciato questa disciplina e sono state convocate per un periodo di allenamento a Lillehammer (Norvegia) da domenica 28 ottobre a martedì 6 novembre. Si tratta di due ragazze provenienti dall’atletica leggera che hanno deciso di cimentarsi in questa nuova avventura invernale.

La Vicenzino, lunghista friulana classe 1986, è stata campionessa italiana di specialità dal 2007 al 2014 e vanta un primato di 6.65 metri siglato ormai tre anni fa. Giada Andreutti, invece, è una discobola friulana classe 1995 con un primato di 56.60 metri fatto registrare nel corso della stagione che si è appena conclusa e ha partecipato alla Coppa Europa di lanci invernali.