Softball, playout Serie A1: Parma conquista la salvezza, la Sestese retrocede in A2

E’ finita la serie di playout tra Parma e Sestese. L’hanno vinta le emiliane, che con il successo in gara3 della stessa hanno conquistato la permanenza in Serie A1, condannando dunque le toscane a scendere di categoria.

Rimasto sostanzialmente silente per tre inning e metà del quarto, l’incontro si è acceso nella parte bassa di quest’ultimo, con un RBI di Salvatici che, per mezzo di un singolo, ha consentito a Carletti di arrivare a casa base. Parma pareggia subito con Chiari, ma le padrone di casa tornano avanti con un fuoricampo di Vicky McFarland. A inizio sesta ripresa, il tris che manda KO la Sestese e lascia Parma in A1: prima un singolo di Kincannon manda a casa Stephanie Ray, poi un doppio di Migliorini si porta via la stessa Kincannon e Mazzoni per il definitivo 4-2.

L’ultimo verdetto che il campionato deve dunque dare è quello dello scudetto: la finale tra Bussolengo e Bollate si giocherà nei prossimi due weekend, con le prime due gare previste il 6 ottobre.













Credits: FIBS / PhotoBass