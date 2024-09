Softball, l’Old Parma rimane in Serie A1. Le emiliane vincono il play-out contro Legnano

La Pubbliservice Old Parma rimane nella Serie A1 di softball. La compagine emiliana ha infatti vinto il delicatissimo play-out contro Legnano, condannando le avversarie a un altro anno tra le fila cadette.

Una serie cominciata con non poca fatica per Parma che, in gara-1, ha avuto la meglio in rimonta per 6-3 dopo aver subito un mortifero 3-0 da parte delle rivali. Più bloccata invece gara-2, vinta per 1-0 grazie ad un walk-off arrivato con una base su ball ottenuto da Elisa Lizza.

Rocambolesca infine gara-3, cominciata domenica e conclusasi causa maltempo solo mercoledì con il trionfo dell’Old Parma per 8-7, abile a ribaltare ancora una volta le sorti di un match che aveva visto Legnano con il pallino del gioco in mano nelle prime battute.

La squadra ducale si accinge così ad affrontare la Serie A1 per la quinta stagione consecutiva. Nulla da fare invece per Legnano, team che manca dalla massima serie ormai dal 2017, anno dell’ultima partecipazione.